Netanyahu'dan Lübnan Açıklaması - Son Dakika
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Netanyahu'dan Lübnan Açıklaması

18.06.2026 18:14
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ordunun Lübnan'dan çekilmeyeceğini duyurdu ve güvenlik gerekçesi gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki işgalini sürdüreceğini açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan'da oluşturulan sözde "güvenlik bölgesinden" ihtiyaç duyulduğu sürece çekilmeyeceğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in "kuzey sınırlarının güvenliğini" gerekçe göstererek, ordunun Lübnan'daki pozisyonlarını koruyacağını söyledi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'daki işgalini sürdürmek üzere ABD ile yoğun müzakereler sürdürdüğünü iddia etti.

Trump, "Netanyahu ile Lübnan konusunda anlaşmazlık yaşıyoruz" demişti

Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sırasında yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi. Trump, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarında orantısız güç kullanımına başvurduğunu işaret ederek eleştirilerde bulunmuştu. ABD Başkanı Netanyahu'ya ilişkin açıklamasında, "Kendisi iyi birisi. Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz. Ona, 'Hizbullah'tan bir kişi bir binaya girdiğinde her defasında tüm binayı yerle bir etmeye gerek yok' diyorum. Ama ortaklığımız olağanüstü" demişti.

ABD-İran arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı

ABD ve İran arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı dün akşam Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmıştı. Söz konusu zapt kapsamında taraflar, Lübnan dahil bütün cephelerdeki çatışmaların sonlandırıldığını ilan etmişti. ABD ve İran bu çerçevede ayrıca Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacaklarını taahhüt etmişti.

İsrail ordusu işgalin genişletildiğine ilişkin harita paylaşmıştı

İsrail ordusu ise geçtiğimiz saatlerde bölgedeki işgalin genişletildiğine ilişkin bir harita paylaşmıştı. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin "operasyonel gereklilikler" nedeniyle Lübnan topraklarının yaklaşık 10 kilometre içindeki "güvenlik bölgesinde" konuşlandırıldığı ifade edilmişti. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu'dan Lübnan Açıklaması - Son Dakika

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