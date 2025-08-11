Netanyahu\'dan Trump\'a Teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'yi işgal planını ele alarak, İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Trump'a teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal planının ele alındığı belirtilerek, "İkili, savaşı sona erdirmeyi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı ve Hamas'ı yenilgiye uğratmayı amaçlayan İsrail'in Gazze'de kalan Hamas kalelerini ele geçirme planını görüştü" denildi. Netanyahu'nun "savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Başkan Trump'a teşekkür ettiği" ifade edildi. - TEL AVİV