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Politika

Netanyahu'dan UCM'ye Tepki

Netanyahu\'dan UCM\'ye Tepki

Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararını tanımayacaklarını ve antisemitik bir önlem olarak nitelendirdi.

21.11.2024 23:54
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, hakkında tutuklama emri çıkarılmasını "kara bir gün" olarak nitelendirerek, "Bu, tek bir amacı olan antisemitik bir önlemdir" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazzelileri aç bırakmadığını iddia eden Netanyahu, "İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak" dedi.

ABD başta olmak üzere karara karşı çıkanları takdir eden Netanyahu, kararı uygulayacağını açıklayan ülkeleri üstü kapalı şekilde tehdit ederek, ABD başta olmak üzere kendisine destek verenlerin mahkeme ve onunla işbirliği yapacak olanlar için ciddi sonuçları olacağını açıkça ortaya koyduğunu iddia etti. Netanyahu, "İsrail karşıtı hiçbir çirkin karar ülkemizi savunmaya devam etmemizi ve beni engelleyemeyecek. Baskılara boyun eğmeyeceğiz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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