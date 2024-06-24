Netanyahu: Gazze'deki saldırılar sona ermek üzere, Lübnan sınırına odaklanacağız - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: Gazze'deki saldırılar sona ermek üzere, Lübnan sınırına odaklanacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın yoğun saldırı aşamasının sona ermek üzere olduğunu ve ordunun Lübnan sınırına odaklanabileceğini açıkladı. Netanyahu, Hamas'a karşı yoğun saldırıların yakında biteceğini belirtirken, savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını ve Hamas'ı yok etme hedefini tamamlamak için savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Lübnan'daki Hizbullah ile tam kapsamlı bir savaş ihtimaline karşı diplomatik bir çözüm olmasını umduklarını ifade etti. Gazze Şeridi'nde savaş sonrası İsrail'in askeri kontrolü sürdüreceğini ve insani yardım tedarikini ve sivil işleri yönetmek için bir sivil yönetim oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

24.06.2024 11:45
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki savaşın yoğun saldırı aşamasının sona ermek üzere olduğunu ordunun Lübnan sınırına odaklanabileceğini ifade etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerel bir yayın organına verdiği röportajda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas'a karşı yoğun saldırıların yakında biteceğini ifade eden Netanyahu, "Bu, savaşın bitmek üzere olduğu anlamına gelmiyor ama savaşın yoğun safhası Refah'ta sona ermek üzere" dedi. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından ise Lübnan ile olan kuzey sınırına savunma amacıyla yeniden asker konuşlandıracağını belirten Netanyahu, savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise, "Hayır. Savaşı sona erdirmeye ve Hamas'ı orada bırakmaya hazır değilim. Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil, bu bazı rehineleri bize geri getirecektir. Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için bir aradan sonra savaşmaya devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.
Lübnan'daki Hizbullah ile tam kapsamlı bir savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, bu konuda diplomatik bir çözüm olmasını umduğunu ifade ederek, "Buna da karşı koyacağız. Birçok cephede savaşabiliriz, buna hazırız" dedi.
Gazze Şeridi'nde savaş sonrası senaryoya yönelik konuşan Netanyahu, İsrail'in öngörülebilir gelecekte "askeri kontrolü" sürdüreceğinin açık olduğunu belirterek, "Ayrıca, mümkün olursa bölgesel destekle ve Filistinlilerle birlikte insani yardım tedarikini ve Gazze Şeridi'ndeki sivil işleri yönetmek için bir sivil yönetim oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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