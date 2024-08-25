Netanyahu: İsrail Hizbullah'a darbeler vuruyor

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısının açılış konuşmasında, "İsrail Hizbullah'a şaşırtıcı ve ezici darbeler vuruyor. 3 hafta önce komutanlarını (Fuad Shukr) ortadan kaldırdık. Bugün de saldırı planını bozduk" dedi.

Lübnan'daki Hizbullah İsrail'e sabah saatlerinde düzenledikleri saldırılarda başarılı olduklarını savunurken, Tel Aviv ise fırlatılan roketlerin hepsinin imha edildiğini söylüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün düzenlenen haftalık kabine toplantısının açılış konuşmasında "Hizbullah İsrail devletine roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırmaya çalıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bu tehdidi bertaraf etmek üzere güçlü ve önleyici bir saldırı gerçekleştirmesi talimatını verdik" dedi.

IDF'in binlerce kısa menzilli roketi imha ettiğini belirten Netanyahu, "Bunların hepsi Celile'deki vatandaşlarımıza ve güçlerimize zarar vermeyi amaçlıyordu. Ayrıca IDF, Hizbullah'ın ülkenin merkezindeki stratejik hedeflere fırlattığı tüm insansız hava araçlarını da engelledi" ifadelerini kullandı.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e de mesaj gönderen Netanyahu, "İsrail Hizbullah'a şaşırtıcı ve ezici darbeler vuruyor. 3 hafta önce komutanlarını (Fuad Shukr) ortadan kaldırdık. Bugün de saldırı planını bozduk. Beyrut'taki Nasrallah ve Tahran'daki Hamaney bunun kuzeydeki durumu değiştirme ve halkımızı güvenli bir şekilde evlerine döndürme yolunda atılan bir başka adım olduğunu bilmelidir" şeklinde konuştu. - TEL AVİV