Netanyahu: İsrail'in Hamas'a uyguladığı baskı, haklı taleplerimizi destekliyor

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah kentinde bulunan İsrail askerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hamas'a uyguladığı askeri baskı, haklı taleplerimiz konusunda sağlam durmamıza ve esir anlaşmasını desteklememize yardımcı oluyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail askerlerini ziyaret etti. Mısır sınırındaki kentin kontrolünün savaşın bir sonraki aşaması için kritik olduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Hamas'a uyguladığı askeri baskı, haklı taleplerimiz konusunda sağlam durmamıza ve esir anlaşmasını desteklememize yardımcı oluyor. Planın ilk aşamasında azami sayıda esirin serbest kalması da bu haklı taleplerimize dahil" dedi.

Baskının anlaşmayı geciktirmek yerine ilerleteceğini savunan Netanyahu, gelecek hafta ABD Kongresi'nde yapması planlanan konuşmasında da, "İsrail'in verdiği savaşın haklılığını ortaya koyacağını" söyledi. Netanyahu ziyaretinde, "İsrail'in zafere ulaşacağına" dair söz verdi. - REFAH