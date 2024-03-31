Netanyahu: İsrail ordusu Refah\'ta operasyon yapmaya hazır

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail ordusu Refah'ta operasyon yapmaya, sivilleri tahliye etmeye ve yardım dağıtmaya hazır" ifadelerini kullanarak, "Şimdi seçim çağrısı yapmak müzakereleri felce uğratacak ve savaşı hedeflerine ulaşamadan sona erdirecektir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, aralarında ABD'nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin karşı çıkmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik askeri operasyonun yapılacağı sinyalini verdi. Netanyahu, "İsrail ordusu Refah'ta operasyon yapmaya, sivilleri tahliye etmeye ve yardım dağıtmaya hazır. Zaman alacak ama bu yapılacaktır" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirmek için askeri baskı ve müzakereler yoluyla her şeyi yaptıklarını aktaran Netanyahu, "Hamas, savaşçılar da dahil olmak üzere yerinden edilmiş Filistinlilerin kontrolsüz bir şekilde Gazze'nin kuzeyine geri dönmesini talep ediyor ki bunun güvenlik açısından sonuçları olacaktır. Başka bir talebe boyun eğmek çoğu zaman bir anlaşma getirmeyecektir. Bu yaklaşım rehinelerin evlerine dönmesini daha da zorlaştıracaktır" dedi.

Erken seçim çağrılarına değinen Netanyahu, "Şimdi seçim çağrısı yapmak müzakereleri felce uğratacak ve savaşı hedeflerine ulaşamadan sona erdirecektir. Bunu ilk memnuniyetle karşılayacak olan Hamas'tır" dedi. - TEL AVİV