Netanyahu'nun Evi İHA Saldırısına Uğradı

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Caesarea'daki evine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, yaralanan olmadığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Caesarea'daki evi İHA ile hedef alındı. Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı ifade edildi. Olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

"Bir İHA, Caesarea'daki bir binaya isabet etti"

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) saatler önce yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ateşlendiği, 2'sinin engellendiği, birinin ise Caesarea'daki bir binaya isabet ettiği aktarıldı. Saldırıda yaralanan olmadığı ifade edildi. - TEL AVİV