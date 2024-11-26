Netanyahu'nun İfadesi 8 Gün Ertelendi

Politika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2019 yılında hakkında açılan yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasına 8 günlük erteleme kararı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla 21 Kasım 2019'da açılan üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde vereceği ifade için 15 günlük erteleme talep etmişti. Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı talebi kabul ederek 8 günlük erteleme kararı verdi. Pazartesi günü ifade vermesi beklenen Netanyahu, alınan kararla birlikte ifade vermeye 10 Aralık'ta başlayacak. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, kararın, bu ay başlarında daha uzun bir erteleme talep edilmesinden bu yana koşulların değişmediği ancak Netanyahu'nun avukatlarının daha fazla erteleme talep etmemesi taahhüdü nedeniyle alındığı kaydedildi.

Netanyahu'nun avukatları, İsrail Başbakanı'nın İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırıları nedeniyle ifadeye hazırlanamayacağı gerekçesiyle erteleme talep etmişti. - TEL AVİV