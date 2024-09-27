Netanyahu'ya Protesto: Türk Heyeti Salonü Terk Etti

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye geldiği sırada Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri protesto etmek amacıyla salonu terk etti.

Gazze Şeridi'nde soykırımını yaklaşık 1 yıldır sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılandı. Netanyahu kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığı sırada başta Türk heyeti olmak üzere çok sayıda ülke temsilcisi, İsrail başbakanını protesto etmek amacıyla salonu terk etti. Netanyahu konuşmasını çoğu boş olan sandalyeler önünde gerçekleştirdi. - NEW YORK