Netanyahu: Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin silah tedarikini durduracağını açıklamasına dolaylı cevap vererek, yalnız kalmaları gerekiyorsa yalnız kalacaklarını söyledi. Netanyahu, İsrail'in düşmanlarını yenmek için kararlı olduklarını ve gerektiğinde tırnaklarıyla savaşacaklarını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki savaşla ilgili anlaşmazlıkların üstesinden gelmeyi umduğunu ifade etti.

10.05.2024 10:41
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a geniş çaplı kara operasyonu gerçekleştirmesi halinde silah tedarikini durduracağını açıklayan ABD yönetimine dolaylı cevap vererek, "Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine geçtiğimiz hafta bir silah sevkiyatını durduran ABD yönetimine yayımladığı görüntülü mesajla üstü kapalı cevap verdi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in şu anda bağımsızlığını ilan ettiği 1948 yılına göre çok daha güçlü olduğunu ifade etti. Netanyahu, "Düşmanlarımızı ve bizi yok etmek isteyenleri yenmek için kararlıyız ve birlik içindeyiz. Yalnız kalmamız gerekiyorsa yalnız kalacağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Umarım sorunları aşarız"

Netanyahu ayrıca ABD televizyonuna verdiği bir röportajda kendisinin ve Biden'ın Gazze'deki savaşla ilgili anlaşmazlıklarının üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi. Netanyahu, "Sık sık anlaşmalarımız oldu ama fikir ayrılıklarımız da oldu, bunları aşmayı başardık. Umarım artık bunları da aşabiliriz ama ülkemizi korumak için üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Biden'ın açıklaması gündem olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden ABD medyasına verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a geniş çaplı kara saldırısıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı. Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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