Nevşehir Belediye Başkanı 2024 Yılı Yatırımlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Nevşehir Belediye Başkanı 2024 Yılı Yatırımlarını Açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı 2024 Yılı Yatırımlarını Açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, düzenlediği halka açık toplantıda 2024 yılı bütçesi ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi vererek, sosyal yardımların ve altyapı projelerinin artırılacağını duyurdu.

29.01.2025 21:23  Güncelleme: 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, düzenlediği halka açık toplantıda 2024 yılını değerlendirerek, bu yıl yapacakları yatırımları anlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Resim Arı, belediyeyi devraldıklarında 231 milyon bütçe açığı olduğunu ve 2024 yılı sonu itibarıyla 11 milyon 587 bin liralık bütçe fazlası olduğunu söyledi. Nevşehir Belediyesinin vergi ve SGK borcunun olmadığının altını çizen Başkan Arı, en kısa zamanda çok katlı otoparkın da temelinin atılacağı müjdesini verdi. Arı, yaklaşık 5 bin 484 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı otoparkın toplamda 342 araç ve 54 motosiklet kapasiteli olacağını söyledi.

2024 yılında ihtiyaç sahibi ailelere şfprlfı gıda, kombi, eğitim, kurban eti, düğün salonu, gelin arabası, gelinlik ve damatlık gibi yardımların devam ettiğini söyleyen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesinin gb olan kardeş şehir sayısını 5'e yükselttiklerini belirtti. Başkan Arı, "Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçildik. Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 47. Genel Kurul toplantısında hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil ettik. Şehrimizde bir eleştiri meclisi kurarak, vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerimizin görüş, öneri ve taleplerini aldık" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında da birçok hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Arı, "KAPEM olarak 23 branşta bin 492 gencimize ücretsiz eğitim verdik. Ayrıca lisanslı sporcu sayımızı 17 branşta 424'e yükselttik. Milli sporcu sayımızı da 6 branşta 20'ye çıkarttık. Güzel Sanatlar Merkezimizde 8 branşta 880 kursiyerimize kurs verdik" diye konuştu.

Nevşehir'in su ve alt yapı sorunlarını çözmek için çalışmalara başladıklarını belirten Arı, bu yıl yeni GES projesinin yanı sıra asfalt plenti, beton santrali, engelli ve yaşlı konuk evi, Kahveci Dağı konaklamalı orman parkı, butik otel adası, Çanlı Kilise restorasyonu, Kaya Kilise restorasyonu, Tahtalı Kahve, Meryem Ana Kilisesi ışıklandırması gibi birçok hizmeti de hayata geçireceklerini söyledi.

Kapadokya Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cuma Ali Durmuş, İmren Nilay Tüfekçi, Alper Akdoğan, Kevser Ofluoğlu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın yanı sıra bazı siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Rasim Arı, Belediye, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Nevşehir Belediye Başkanı 2024 Yılı Yatırımlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir Belediye Başkanı 2024 Yılı Yatırımlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.