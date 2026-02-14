Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt - Son Dakika
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
14.02.2026 00:37
Nevşehir'in İYİ Partili belediye başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme geldi. Arı, katıldığı bir televizyon programında bu iddiaları reddetti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle bir davet almadığını belirtti.

CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesinin haberlerinin ardından, Nevşehir'in İYİ Partili belediye başkanı Rasim Arı'nın da parti değiştireceği ve AK Parti saflarına katılacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak Rasim Arı, söz konusu iddiaları net bir şekilde reddetti.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİLMEZ"

Arı, katıldığı bir televizyon programında "Doğmamış çocuğa don biçilmez" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle bir davet almadığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız Saray'a çağırırsa görüşmeye giderim" diyen Arı, "Devlet adabı bilen biriyim. Yolsuzluğum yok, akçeli bir korkum yok ben niye bir kapıya gidip yalvarayım beni alın diye?" sözlerini sarf etti.

Arı, "İddia ediyorum ben burada 'Tamam' diyene kadar Nevşehir'de belediye başkanıyım" dedi.

Arı, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

"Doğmamış çocuğa don biçilmez."

"Cumhurbaşkanından böyle bir davet almadım. Saray'a çağırırsa görüşmeye giderim. Devlet adabı bilen biriyim."

"Yolsuzluğum yok, akçeli bir korkum yok; ben niye bir kapıya gidip yalvarayım, beni alın diye?"

"İddia ediyorum; ben burada 'Tamam' diyene kadar Nevşehir'de belediye başkanıyım."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt

SİYASETE AK PARTİ'DE BAŞLADI

24 Kasım 2018 tarihinde AK Parti Nevşehir belediye başkanı adayı ilan edilen Rasim Arı 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 51,5 oy oranıyla başkan seçildi.

29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa eden Arı, 18 Ocak 2022'de AK Parti'den istifa etti. ve 24 Mart 2023'te eşiyle birlikte İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerini resmi sonuçlara göre yüzde 52 oy oranıyla yeniden kazandı ve Nevşehir Belediye Başkanı oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt - Son Dakika

