Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gitti

22.09.2022 06:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gitti

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.30'da Türkiye'ye hareket etti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye'ye gitti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gitti - Son Dakika
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