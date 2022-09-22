Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer uğurladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye gitti - Son Dakika

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