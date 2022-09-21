Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etti

21.09.2022 00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etti

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki sohbet sırasında Niinistö ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı.

Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var." dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da aktardı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Güney Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etti - Son Dakika
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