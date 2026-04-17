Uclg-Mewa 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı \'Kentsel Yenilikçilik\' temasıyla Niğde\'de başlıyor

17.04.2026 16:57  Güncelleme: 16:58
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın Yönetim Kurulu Toplantısı, 20-22 Nisan 2026 tarihleri arasında Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda 'Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek' teması üzerinden kritiğin yapılacağı konular ele alınacak ve katılımcılara yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecek.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı, 20-22 Nisan 2026 tarihleri arasında Niğde Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

'Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir' Niğde'de düzenlenecek olan buluşma; bölge ülkelerinden belediye başkanlarını, yerel yönetim temsilcilerini, uzmanları ve uluslararası paydaşları bir araya getirecek. Toplantının bu yılki ana teması ise 'Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek' olarak belirlendi. Kritik şehircilik ve iklim konularının masaya yatırılacağı program, UCLG-MEWA ve Niğde Belediyesi ortaklığında düzenlenerek şehirlerin geleceğine yön verecek yenilikçi politikaların geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Etkinlikte öne çıkan üst düzey diyalog ve panel başlıkları çerçevesinde; kentsel yenilikçilik ve yerel liderlik, su stresi temelinde iklim değişikliği uyum politikaları, yerel yönetimlerde yeni bir dönemi işaret eden kentsel yenilikçilik ve akıllı şehirler ile kentsel yenilikçilik ve girişimciliğin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları gibi önemli konular ele alınacak. 20 Nisan Pazartesi günü resmi açılış ile başlayacak olan program, yerel liderlerin katılımıyla kentsel yenilikçilik ve su stresi gibi hayati konuların ele alınacağı üst düzey diyaloglarla devam edecek. Öğleden sonra ise teşkilatın temel karar alma merci olan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Oturumu gerçekleştirilerek, teşkilatın stratejik hedefleri ve gelecek vizyonu şekillendirilecek. 21 Nisan Salı günü katılımcılar, Gebere Mesire Alanı'nda düzenlenecek networking etkinliğinde bir araya gelecek ve ardından Niğde'nin potansiyelini yerinde görmek amacıyla çeşitli teknik ziyaretler gerçekleştirecek. Öğleden sonraki panel oturumlarında kentsel yenilikçilik ve akıllı şehirler ile kentsel yenilikçilik ve girişimcilik konularında tecrübe paylaşımı yapılacak.

Kapasite geliştirme çalıştayları ve eğitimler düzenlenecek

Toplantının son günü olan 22 Nisan Çarşamba, eğitim ve proje geliştirme odaklı geçecek. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın paydaşlığında katılımcılara yönelik 'Yerel Yönetimler için Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Çalıştayı' düzenlenirken, eş zamanlı olarak Niğde Belediyesi personeline özel 'MEWA SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) İndeksi Eğitimi' verilecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, böylesine önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Kentsel yenilikçilik ve sürdürülebilir şehircilik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayacak buluşmanın, şehrimizin uluslararası görünürlüğüne katkı sunacağına inanıyoruz. Niğde Belediyesi olarak ortak akıl ve iş birliğiyle geleceğin şehirlerini inşa etme vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

