Nihat Akpak Kıbrıs'ta Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nihat Akpak Kıbrıs'ta Toprağa Verildi

Nihat Akpak Kıbrıs\'ta Toprağa Verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM 17. Dönem Milletvekili Nihat Akpak, hastanede vefat etti, cenazesi Kıbrıs'ta defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17. Dönem Anavatan Partisi Milletvekili Nihat Akpak, Kıbrıs'ta toprağa verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem Anavatan Partisi Milletvekili Nihat Akpak, yaşamını sürdürdüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anavatan Partisi'nin Sakarya'daki teşkilatlanma sürecinde öncü rol oynayan Akpak, partinin kurucu il başkanlığı görevini de üstlendi ve 1983 seçimlerinde Sakarya milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Türk Spor Kurumu, Sinema ve Video kanunu ve Mahalli İdareler Seçimi gibi kanun tekliflerinde imzası bulunan ve yaptığı çalışmalarla Türk siyasetinde derin izler bırakan Akpak, 29 Kasım 1987 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Akpak'ın cenazesi Girne Ozanköy'de kılınan ikindi namazı sonrası Ozanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Akpak'in cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Politika, Kıbrıs, Anap, Son Dakika

Son Dakika Politika Nihat Akpak Kıbrıs'ta Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

12:52
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk’tan olay karar
Gördüğü kırmızı kart sonrası Okan Buruk'tan olay karar
12:49
Manifest konserinde ortalık karıştı Bir anda sahneye atladı
Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
12:43
Sahillerde yeni dönem Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
Sahillerde yeni dönem! Bakanlığa bakım, güvenlik ve işletme yetkisi
11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 13:09:24. #7.12#
SON DAKİKA: Nihat Akpak Kıbrıs'ta Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.