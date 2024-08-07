Nijer, Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
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Politika

Nijer, Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesti

Nijer'in askeri geçiş hükümeti, Mali'ye yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini derhal kesti.

07.08.2024 12:59
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Nijer'in askeri geçiş hükümeti, Mali'ye yönelik saldırı iddiaları nedeniyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de askeri geçiş hükümetinin sözcüsü Amadou Abdramane yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Mali'ye yönelik saldırganlığı nedeniyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini derhal kesme kararı aldığını duyurdu. Sözcü Abdramane, "Nijer hükümeti, durumun ciddiyetini ve Ukrayna'nın Mali'ye yönelik saldırganlıkta kabul edilen katılımını göz önünde bulundurarak Mali hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde şu önlemleri alıyor: Birincisi, Nijer ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi. İkincisi, Ukrayna ve sponsorlarının saldırısına ilişkin bir karar alması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurulması" ifadelerini kullandı. Abdramane ayrıca uluslararası topluma "Ukrayna'nın küresel teröre destek vermesine karşı çıkma" çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Mali ordusu, Cezayir sınırındaki Tinzaouatene kasabasında Tuareg isyancıları ile çatışmıştı. En az 84 Wagner paralı askerinin ve 47 Mali askerinin öldürüldüğü belirtilmişti. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Sözcüsü Andriy Yusov, isyancıların saldırıyı gerçekleştirmek için "gerekli" bilgiyi aldığını söylemesiyle Mali ile Ukrayna arasında diplomatik kriz patlak vermişti. Mali'deki geçici hükümet, orduya karşı savaşan teröristlere destek verdiği gerekçesiyle 5 Ağustos Pazartesi günü Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. - NİAMEY

Kaynak: İHA

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