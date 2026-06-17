CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini TBMM Başkanlığı'na bildirdi. Özdemir, Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.
TBMM'nin internet sitesinde yer alan milletvekili arama kısmında Özdemir'in partisi 'Bağımsız' olarak güncellendi.
Son Dakika › Politika › Nimet Özdemir CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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