Norveç, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu - Son Dakika
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Politika

Norveç, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu

İspanya, İrlanda ve Norveç, Filistin'i resmen tanıma kararı aldı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmede tanıma belgesini teslim etti. Norveç, Filistin'in tanınma kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte resmen tanıdığını duyurdu. Eide, Filistin'in resmen tanınması kararının Norveç-Filistin ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun Filistin'e destek vermesi gerektiğini vurguladı.

28.05.2024 15:30
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İspanya ve İrlanda'nın yanı sıra Norveç de Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.

İspanya, İrlanda ve Norveç, 22 Mayıs'ta yaptıkları açıklama ile Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıyacaklarını duyurmuştu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmede Filistin'in tanınmasına ilişkin tanımaya ilişkin resmi belgeyi teslim etmişti. Norveç, Filistin'in tanınma kararı gece itibariyle yürürlüğe girmesiyle Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu. Eide yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in resmen tanınması kararının Filistin ve Norveç ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Norveç 30 yılı aşkın bir süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri olmuştur. Filistin hükümetinin zor reform görevini sürdüreceğine ve ateşkes sonrasında hem Batı Şeria'yı hem de Gazze'yi yönetmek için gerekli temelleri atacağına güveniyorum" ifadelerini kullandı. İsrail tarafının yapıcı bir şekilde hareket etmemesinin üzücü olduğunu kaydeden Eide, "Uluslararası toplum, Filistin halkına siyasi ve ekonomik desteğini arttırmalı ve iki devletli çözüm için çalışmalı" dedi. - OSLO

Kaynak: İHA

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