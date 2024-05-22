Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı

Filistinli taraflar, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileri, tanıma kararının Filistin halkının direnişi ve bağımsızlık mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Batı Şeria'daki Filistin Dışişleri Bakanlığı ise üç ülkenin kararını iki devletli çözüme ve adaletin sağlanmasına olan bağlılıklarının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

22.05.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli taraflar, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerinin Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıyacaklarını duyurmasının ardından Filistin'deki taraflardan açıklama geldi. Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu, topraklarımıza ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletine sahip olma hakkımızı teyit etme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Dünya çapındaki ülkeleri meşru ulusal haklarımızı tanımaya ve Filistin halkımızın kurtuluş, bağımsızlık ve topraklarımızdaki siyonist işgaline son verme mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim ise açıklamasında, tanınma kararının arkasında Filistin halkının "cesur direnişinin" olduğunu söyledi. Naim, "Bu birbirini takip eden tanıma kararları, bu cesur direnişin ve Filistin halkının efsanevi azminin doğrudan sonucudur. Filistin meselesine ilişkin uluslararası tutum açısından bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz" dedi.

"Tarihi an"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El Şeyh ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı "tarihi an" olarak nitelendirdi. El Şeyh, "Bağımsız Filistin devletini tanıyan ve tanıyacak olan dünya ülkelerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkına gecikmiş adaletin sağlanmasına olan sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha gösterdiler"

Batı Şeria'daki Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, üç ülkenin Filistin devletini tanıma yönünde aldığı kararların memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu önemli adımla İspanya, Norveç ve İrlanda, iki devletli çözüme ve Filistin halkına gecikmiş adaletin sağlanmasına olan sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Ayrıca İspanya, Norveç ve İrlanda'nın tanıması, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in ilgili tüm kararlarına uygundur. Bu da İsrail'in yasa dışı işgaline son verilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönündeki tüm uluslararası çabalara olumlu katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi. Filistin'i tanımayan diğer ülkelere de bir an önce aynı yönde karar almaları çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarındaki durum

Filistinlilerin ana temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ilk olarak 1988 yılında Filistin devletinin kurulduğunu ilan etti ancak Kudüs'ü başkent ilan etmesine rağmen sınırları tanımlamadı. Filistinliler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarında Filistin Yönetimi (PA) ile sınırlı bir yönetime sahip. 2007'de yapılan seçimlerin ardından Gazze Şeridi'nin kontrolü, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a geçti. Birleşmiş Milletler ise her iki bölgeyi İsrail tarafından işgal edilmiş ve tek bir siyasi varlık olarak değerlendiriyor. Hamas 2007'den bu yana 17 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi (PA) ise El Fetih'in elinde bulunuyor. 2005'ten bu yana Filistin Devlet Başkanlığı görevini yürüten Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü ve ona bağlı Fetih Hareketinin liderliğini de yapıyor.

İsrail, Filistin devletini tanımıyor ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan Filistin devletinin kurulmasına "İsrail'in varlığına tehdit olacağı" iddiasıyla karşı çıkıyor.

ABD ise İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletinin (iki devletli çözüm) kurulmasını destekliyor, ancak böyle bir devletin yalnızca iki taraf arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İspanya, Norveç, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:26 Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement