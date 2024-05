Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyetle karşılandı

Politika

Filistinli taraflar, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerinin Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıyacaklarını duyurmasının ardından Filistin'deki taraflardan açıklama geldi. Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu, topraklarımıza ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletine sahip olma hakkımızı teyit etme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Dünya çapındaki ülkeleri meşru ulusal haklarımızı tanımaya ve Filistin halkımızın kurtuluş, bağımsızlık ve topraklarımızdaki siyonist işgaline son verme mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim ise açıklamasında, tanınma kararının arkasında Filistin halkının "cesur direnişinin" olduğunu söyledi. Naim, "Bu birbirini takip eden tanıma kararları, bu cesur direnişin ve Filistin halkının efsanevi azminin doğrudan sonucudur. Filistin meselesine ilişkin uluslararası tutum açısından bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz" dedi.

"Tarihi an"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El Şeyh ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı "tarihi an" olarak nitelendirdi. El Şeyh, "Bağımsız Filistin devletini tanıyan ve tanıyacak olan dünya ülkelerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkına gecikmiş adaletin sağlanmasına olan sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha gösterdiler"

Batı Şeria'daki Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, üç ülkenin Filistin devletini tanıma yönünde aldığı kararların memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu önemli adımla İspanya, Norveç ve İrlanda, iki devletli çözüme ve Filistin halkına gecikmiş adaletin sağlanmasına olan sarsılmaz bağlılıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Ayrıca İspanya, Norveç ve İrlanda'nın tanıması, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in ilgili tüm kararlarına uygundur. Bu da İsrail'in yasa dışı işgaline son verilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönündeki tüm uluslararası çabalara olumlu katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi. Filistin'i tanımayan diğer ülkelere de bir an önce aynı yönde karar almaları çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarındaki durum

Filistinlilerin ana temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ilk olarak 1988 yılında Filistin devletinin kurulduğunu ilan etti ancak Kudüs'ü başkent ilan etmesine rağmen sınırları tanımlamadı. Filistinliler, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarında Filistin Yönetimi (PA) ile sınırlı bir yönetime sahip. 2007'de yapılan seçimlerin ardından Gazze Şeridi'nin kontrolü, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a geçti. Birleşmiş Milletler ise her iki bölgeyi İsrail tarafından işgal edilmiş ve tek bir siyasi varlık olarak değerlendiriyor. Hamas 2007'den bu yana 17 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi (PA) ise El Fetih'in elinde bulunuyor. 2005'ten bu yana Filistin Devlet Başkanlığı görevini yürüten Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü ve ona bağlı Fetih Hareketinin liderliğini de yapıyor.

İsrail, Filistin devletini tanımıyor ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan Filistin devletinin kurulmasına "İsrail'in varlığına tehdit olacağı" iddiasıyla karşı çıkıyor.

ABD ise İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletinin (iki devletli çözüm) kurulmasını destekliyor, ancak böyle bir devletin yalnızca iki taraf arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. - RAMALLAH