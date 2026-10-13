Novak, AB'ye 2022'den bu yana 320,7 milyar dolarlık enerji ihracatı yaptığını söyledi - Son Dakika
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Novak, AB'ye 2022'den bu yana 320,7 milyar dolarlık enerji ihracatı yaptığını söyledi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, 2022'den bugüne AB'ye enerji ihracatının 320,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Novak yaptırımlara rağmen tedarikin sürdüğünü belirtti, İsveç Dışişleri Bakanı ise bu tutarı AB'nin Ukrayna'ya sağladığı 218,7 milyar euroluk destekle karşılaştırdı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, "2022'den bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerine yapılan enerji kaynakları ihracatının toplam değeri 320,7 milyar dolara ulaştı" dedi.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin Moskova'dan enerji tedariki sürüyor. Rusya'dan gelen açıklamalar, Avrupa'nın enerji ticareti ile Ukrayna'ya sağladığı destek arasındaki ekonomik boyutu yeniden gündeme taşıdı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, "2022'den bugüne kadar Avrupa Birliği ülkelerine yapılan enerji kaynakları ihracatının toplam değeri 320,7 milyar dolara ulaştı" dedi.

Avrupa ülkelerinin yalnızca 2026'nın ilk dokuz ayında Rusya'dan 21,3 milyar dolar değerinde hidrokarbon satın aldığını söyleyen Novak, "Başka bir deyişle, yaptırımlardan kaynaklanan kısıtlamalara rağmen, muafiyet tanınan bazı alanlarda enerji kaynakları tedarik etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Yardımcısı, ülkenin petrol ihracatının yıl sonuna kadar savaş öncesi seviyelere ulaşabileceğini belirtti.

"AB ülkelerine yaptığımız ithalatın tutarı, Ukrayna'ya sağladığımız destekten daha yüksek"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmar Stenergard, dün Lüksemburg'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde Rusya'nın açıkladığı rakamı AB'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı 218,7 milyar Euro tutarındaki destekle karşılaştırdı. İsveçli bakan, "AB ülkelerine yaptığımız ithalatın tutarı, Ukrayna'ya sağladığımız destekten daha yüksek. Dondurulmuş varlıkları kullansaydık, Ukrayna'ya sağladığımız toplam desteği neredeyse iki katına çıkarabilirdik. Bu, oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olurdu ve Ukrayna'nın tam da böyle bir değişime ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

AB, 2022'de Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'ya çok sayıda yaptırım uyguladı. Buna rağmen Fransa dahil birçok ülke, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olmak üzere Rusya'dan hidrokarbon tedarik etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: İHA
PolitikaEkonomiEnerjiİsveçRusyaDünyaSon Dakika

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