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Obama'nın eski danışmanı Mısırlı satıcıya sözlü saldırıda bulundu - Son Dakika

Obama'nın eski danışmanı Mısırlı satıcıya sözlü saldırıda bulundu

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan Stuart Seldowitz'in, New York'ta bir Mısırlı satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin İslamofobik ve yabancı düşmanı tutumunu gözler önüne serdi. Seldowitz'in görüntülerde satıcıya hakaret ettiği, terörist dediği ve Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit ettiği görülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, Obama döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

Obama\'nın eski danışmanı Mısırlı satıcıya sözlü saldırıda bulundu
22.11.2023 - 11:39,  Güncelleme: 11:48
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ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne serdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Seldowitz'in Manhattan'daki bir satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." dediği görülüyor.

"Filistin'de 4 bin çocuğu öldürsek yeterli olmazdı"

Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." dedi.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit ediyor.

Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretler

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği göze çarpıyor.

Obama'nın eski danışmanı Seldowitz'in Mısırlı satıcıya sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin İslamofobik tutumunun ve yabancı düşmanlığının belgesi niteliğini taşıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

Öte yandan Seldowitz hakkındaki videoların ortaya çıkmasının ardından, Washington merkezli lobicilik firması "Gotham Government Relations", Seldowitz ile ilişkilerini kesme kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Obama'nın eski danışmanı Mısırlı satıcıya sözlü saldırıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Obama'nın eski danışmanı Mısırlı satıcıya sözlü saldırıda bulundu - Son Dakika
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