Öcalan'dan Önder için mesaj - Son Dakika
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Politika

Öcalan'dan Önder için mesaj

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla ilgili Öcalan'ın mesajını kamuoyuna duyurdu.

03.05.2025 21:29
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DEM Parti, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan mesajı kamuoyuyla paylaştı.

DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Abdullah Öcalan tarafından yazılan mesajı kamuoyuna duyurdu. Mesajda, Sırrı Süreyya Önder'in vefatından üzüntü duyduğunu belirten Öcalan, "Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat'ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü. Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır. Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'dan Önder için mesaj - Son Dakika

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