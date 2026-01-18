Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi - Son Dakika
Politika

18.01.2026 10:38
DEM Parti, dün İmralı'da görüştükleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarını paylaştı. Partiden yapılan açıklamada "Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" ifadeleri yer aldı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, dün İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

2 buçuk saat süren görüşmeye dair açıklama DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "17 Ocak 2026 tarihinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

"SORUNLAR DİYALOG VE ORTAK AKILLA ÇÖZÜLEBİLİR"

Görüşmenin ana gündemi ise Suriye'de yaşanan gelişmelerdi. Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Sayın Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.

"ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

Kendisinin de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi."

