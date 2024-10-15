Öcalan hakkında 'şartlı salıverme' teklifine şehit ve gazi derneklerinden tepki - Son Dakika
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Politika

Öcalan hakkında 'şartlı salıverme' teklifine şehit ve gazi derneklerinden tepki

Öcalan hakkında \'şartlı salıverme\' teklifine şehit ve gazi derneklerinden tepki

DEM Parti tarafından meclise sunulan 'şartlı salıverme' teklifine şehit ve gazi dernekleri tepki gösterdi.

15.10.2024 17:17
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DEM Parti tarafından meclise sunulan 'şartlı salıverme' teklifine şehit ve gazi dernekleri tepki gösterdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri komisyona gönderilen kanun teklifi hakkında açıklama yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından meclise sunulan müebbet hapis cezası alanları kapsayan 110 maddelik 'şartlı salıverme' kanun teklifine şehit ve gazi dernekleri tepki gösterdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri kanun teklifine karşı yaptığı açıklamada, "Uyuyan sinir uçlarımız uyandırılırsa önünde duramayacakları bir sele maruz kalacaklarını asla unutmasınlar" dedi.

"Şehitlerimizin kanı şimdiye kadar yerde kalmamıştır ve bundan sonra da kalmayacaktır"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütünün, maalesef Gazi Meclisimizde bulunan sözde siyasi temsilcilerinin terörist başı ve tüm terör olaylarının baş müsebbibi olan bebek katili Abdullah Öcalan'a ve diğer teröristlere özgürlük kisvesi altında başlattıkları eylem ve açıklamalar şu anda meclis komisyonlarına taşınmak istenmektedir. 8 Ekim 2024 tarihinde, aralarında bebek katili Abdullah Öcalan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanların şartlı salıverilmelerini de kapsayan 110 maddelik kanun teklifi meclis komisyonuna sunulmuştur. Ne ilginçtir ki teklif jet hızıyla komisyona gelmiştir. Bu deli saçması tasarı komisyona gelirken hamasi vatan ve millet nutukları atanlar nerededir? Yoksa bir oldubittiye getirilip milletimizin sinir uçlarına dokunmak mı istiyorlar. Böyle bir şeyi asla yapmalarını önermiyoruz. Uyuyan sinir uçlarımız uyandırılırsa önünde duramayacakları bir sele maruz kalacaklarını asla unutmasınlar. Yüce milletimiz, şehit ailelerimiz 8 bin 500 lira, gazilerimiz asgari ücret düzeyinde maaş alıp, ekonomik sıkıntılar içerisinde mücadele ederken ve zaten yaralıyken bir de böyle bir yara daha açılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Teröre karşı mücadele ederken can veren bizler, kanlarımızla vatanın her karış toprağını sulayan şehit ve gazi ailelerimiz; Gazi Meclisimizin çatısı altında terör yandaşlarını, terör sevicilerinin barındırılmasını ve Türkiye Cumhuriyetimizin nimetlerinden faydalanmalarını istemiyoruz. Aziz milletimiz şehit anne, baba eş ve çocukları ile kahraman gazilerimiz olarak başta vatan evlatlarının katili, cani, bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan olmak üzere ve diğer teröristlere özgürlük, şartlı salıverilme gibi saçma, akla ve gerçeğe uymayan bu deli saçması kanun teklifinin söz konusu bile edilmemesini önce hükümetimizden sonra Gazi Meclisimizde bulunan ülkesine ve milletine bağlı milletvekillerinden talep ediyor ve bu durumu lanetleyen açıklamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, DEM Parti, Politika, Güvenlik, Hukuk, bursa, Son Dakika

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