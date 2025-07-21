Öcalan\'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı

Terörsüz Türkiye süreci PKK'nın silahları bırakmaya başlamasıyla giderek hızlandı. Bu hafta Meclis'te komisyon kurulması beklenirken İmralı Heyet üyesi Mithat Sancar, Abdullah Öcalan'ın talebini açıkladı.

Süreç kapsamında yaşanan gelişmelere dair Mezopotamya Ajansı'nın (MA) sorularını yanıtlayan Sancar, "Öcalan'ın öncelikle talep ettiği şey çalışma ve yaşam şartlarının düzeltilmesidir. Çalışma imkanlarının arttırılması ve iletişim yollarının da genişletilmesidir. Bunu her seferinde söylüyor. Şu anda bu yönde daha hızlı adımlar atılacağına dair beyanlar da görüyoruz. Açıklamalar da yapılıyor devlet tarafından, hükümet tarafından. Çalışmalarını ve yaşamını daha elverişli şartlarda yürütmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz yakın zamanda." dedi.

"SÜRECİN YÜRÜMESİ İÇİN YAPILMASI GEREK BİR ŞEY"

Sancar, Öcalan'ın koşullarıyla ilgili bir düzenleme olup olmayacağıyla ilgili soruya ise, "Veri var, beyanlar var. Biz de bunu bekliyoruz. Şunun altını çizmekte fayda var. Kendisinin 9 Temmuz'daki video mesajında belirttiği husus, onun altını çizmek gerekiyor. Mealen "Benim özgürlüğüm bireysel bir mesele değildir. Ben şimdi esas olarak toplumun özgürleşmesi için uğraşıyorum. Burada beni şahsen öne çıkarmak doğru değil, ama diğer hedeflerimi, amaçlarımı gerçekleştirebilmem için de çalışma ve iletişim imkanlarımın mutlaka düzeltilmesi gerekiyor" demişti. Bu da işin doğası gereğidir. Şart ya da pazarlık meselesi değil, sürecin yürümesi için yapılması gereken bir şeydir. Öyle zannediyorum ki yakın zamanda bu konuda gelişmeler olacak." yanıtını verdi.