Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı

Öcalan\'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
21.07.2025 15:09
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İmralı Heyet üyesi Mithat Sancar, Terörsüz Türkiye süreciyle Abdullah Öcalan'ın isteğini kamuoyu ile paylaştı. Sancar, "Kendisinin öncelikle talep ettiği şey çalışma ve yaşam şartlarının düzeltilmesidir. Çalışma imkanlarının arttırılması ve iletişim yollarının da genişletilmesidir. Bunu her seferinde söylüyor. Şu anda bu yönde daha hızlı adımlar atılacağına dair beyanlar da görüyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye süreci PKK'nın silahları bırakmaya başlamasıyla giderek hızlandı. Bu hafta Meclis'te komisyon kurulması beklenirken İmralı Heyet üyesi Mithat Sancar, Abdullah Öcalan'ın talebini açıkladı.

Süreç kapsamında yaşanan gelişmelere dair Mezopotamya Ajansı'nın (MA) sorularını yanıtlayan Sancar, "Öcalan'ın öncelikle talep ettiği şey çalışma ve yaşam şartlarının düzeltilmesidir. Çalışma imkanlarının arttırılması ve iletişim yollarının da genişletilmesidir. Bunu her seferinde söylüyor. Şu anda bu yönde daha hızlı adımlar atılacağına dair beyanlar da görüyoruz. Açıklamalar da yapılıyor devlet tarafından, hükümet tarafından. Çalışmalarını ve yaşamını daha elverişli şartlarda yürütmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz yakın zamanda." dedi.

"SÜRECİN YÜRÜMESİ İÇİN YAPILMASI GEREK BİR ŞEY"

Sancar, Öcalan'ın koşullarıyla ilgili bir düzenleme olup olmayacağıyla ilgili soruya ise, "Veri var, beyanlar var. Biz de bunu bekliyoruz. Şunun altını çizmekte fayda var. Kendisinin 9 Temmuz'daki video mesajında belirttiği husus, onun altını çizmek gerekiyor. Mealen "Benim özgürlüğüm bireysel bir mesele değildir. Ben şimdi esas olarak toplumun özgürleşmesi için uğraşıyorum. Burada beni şahsen öne çıkarmak doğru değil, ama diğer hedeflerimi, amaçlarımı gerçekleştirebilmem için de çalışma ve iletişim imkanlarımın mutlaka düzeltilmesi gerekiyor" demişti. Bu da işin doğası gereğidir. Şart ya da pazarlık meselesi değil, sürecin yürümesi için yapılması gereken bir şeydir. Öyle zannediyorum ki yakın zamanda bu konuda gelişmeler olacak." yanıtını verdi.

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ercan Aydın:
    açın yollarını açın!! anasını satayım! sonrası özerklik mi? 23 5 Yanıtla
  • tuncay8891:
    vay be oda farkinda ulkenin ne halde oldunun utanin artik utanin 19 4 Yanıtla
  • 220198:
    onu bilmem de emin oldugum tek sey apo serbest kalmak istemiyor cunku turkiye de ic savas cikarmak icin apo. oldurulecegini cok iyi biliyor 13 0 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Olmadi sigortada yapın ..yok yok emekli edin haini..yaziklar olsun 3 1 Yanıtla
  • 220198:
    utanin diyen troller:) 2023 cb secimlerinde bay kemal ve hirsiz eko ozerlik vericez diyordu o zaman niye oy verdiniz madem bukadar milliyetcisiniz,sizin milliyetciliginiz ancak suriyeliliere irkclik yapmak kadar :) 0 0 Yanıtla
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