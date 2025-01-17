Öcalan Ziyareti: Barış için Ortak İrade

Politika

DEM Parti İmralı heyeti tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ziyaret sonrası başlayan sürece ilişkin yapılan açıklamada, "İzlenimimiz, gerilimli süreci geride bırakmada ortak arzu ve irade bulunduğu yönündedir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından 28 Aralık'ta terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a görüşmeyle başlayan süreç çerçevesinde önce TBMM'de temsil edilen partilere yönelik sonra 11-12 Ocak tarihlerinde Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Leyla Güven ve Selçuk Mızraklı'ya gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, ziyaret gündemlerinin ana ekseninin teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşmenin sonuçlarının aktarımı ve ortaya çıkan yeni durumun karşılıklı olarak değerlendirilmesi olduğu kaydedilerek, "Bunlar da özetle, Kürt sorununa ve bundan kaynaklı çatışmalı sürece kalıcı çözüm bulmak için pozitif katkı sunma istek ve iradesine, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesinin tarihsel sorumluluğuna, Ortadoğu'da yaşanan köklü ve geri döndürülemez gelişmelerin yüklediği sorumluluğa, TBMM ve demokratik siyasetin sorunun en önemli çözüm zeminini oluşturduğuna odaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tüm görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiği belirtilen açıklamada, liderler ve heyetlerin ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmesinin yanı sıra çeşitli hususlarda kaygı ve önerilerini de sunduğu belirtilerek, "Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi ya da yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"İzlenimimiz, gerilimli süreci geride bırakmada ortak arzu ve irade bulunduğu yönündedir"

Görüşmelerde edinilen izlenimin tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve irade olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunu aşarak ülkemizdeki tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına ve hayrına olduğu ise ortak fikirdir. Buna paralel bir husus da barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması gerektiğidir. Cezaevlerinde başkanlarımız ve arkadaşlarımızla yürüttüğümüz tartışmalarımız son derece olumlu sürmüştür. Öcalan'ın ve DEM Parti'nin bu süreçte üstleneceği role dair açık desteklerini belirtmişler, siyasal ve toplumsal zeminin güçlendirilmesi yönünde üzerlerine düşen pozitif katkı sorumluluğunun gereklerini yerine getireceklerini ifade etmişlerdir."

Açıklamada, Türkiye ve bölge için barışa odaklanılan bu dönemde yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaşılan ayrıştırıcı üslubun ve bunun oluşturduğu spekülasyon alanının işleri güçleştirdiği vurgulanarak, "Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri de vardır. Bunun bilincindeyiz. Hal böyle iken, kulaktan dolma dahi denilemeyecek uydurma söylemleri üreterek dolaşıma sokmak ve yer yer ahlaki sınırları dahi zorlayıcı gündemler oluşturmaya çalışmak, olsa olsa sonucu itibariyle savaş çığırtkanlığına bağlanmaktır. Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte en kısa zamanda Öcalan'a bir ziyaret gerçekleştirip sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyeceğiz" denildi. - ANKARA