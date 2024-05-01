Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutlayarak, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs kutlamalarında işçi ve emekçileri yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanlığı kortejiyle birlikte yürüyen Başkan Kurt, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Alanda bulunanların bayramını kutlayan Başkan Kurt'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kurt, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak, bol bol fotoğraf çektirdi. Tertip Komitesi ile birlikte sahneye çıkan Başkan Kurt, alanda bulunan vatandaşları selamladı. - ESKİŞEHİR
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