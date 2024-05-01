Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs kutlamalarında işçi ve emekçileri yalnız bırakmadı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

01.05.2024 14:20  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutlayarak, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs kutlamalarında işçi ve emekçileri yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanlığı kortejiyle birlikte yürüyen Başkan Kurt, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Alanda bulunanların bayramını kutlayan Başkan Kurt'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kurt, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak, bol bol fotoğraf çektirdi. Tertip Komitesi ile birlikte sahneye çıkan Başkan Kurt, alanda bulunan vatandaşları selamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kazım Kurt, Odunpazarı, 1 Mayıs, Emekçi, Kutlamalar, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:34:28. #1.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında işçi ve emekçilerin gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement