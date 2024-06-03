Odunpazarı Belediyesi Meclisi İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını kınadı

Politika

Odunpazarı Belediyesi Meclis üyeleri, bugün gerçekleştirilen Haziran Ayı olağan meclis toplantısında İsrail'in Gazze'de ve son olarak Refah Kampı'nda gerçekleştirdiği soykırım ilgili ortak bir deklarasyon metni yayınladı.

CHP Grup Başkan Vekili Emre Genç ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Kepez imzalı deklarasyon metninin tamamı aşağıda yer almaktadır.

"Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi olarak, Gazze'de ve son olarak da Refah Kampı'nda yaşanan insanlık dışı olayları büyük bir üzüntü ve derin bir endişe ile takip ediyoruz. Uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça ihlal edildiği, masum sivillerin hayatlarını kaybettiği, temel insani ihtiyaçlara erişimlerinin engellendiği bu trajik olayları en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de yaşanan bu trajediler, insanlık onurunu ve barışı tehdit etmektedir. Her türlü şiddet ve zulüm, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Refah Kampı'nda yaşananlar, bir insanlık suçu olup, sorumlularının en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri gerekmektedir. Uluslararası toplumu, Gazze'de ve Refah Kampı'nda yaşanan bu insanlık dışı duruma derhal müdahale etmeye, sivillerin korunması için acil önlemler almaya ve kalıcı bir barışın tesisi için çaba göstermeye davet ediyoruz. Ayrıca, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için uluslararası mekanizmaların etkin bir şekilde çalışmasını ve gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Odunpazarı Belediye Meclisi olarak, yaşanan bu insanlık trajedisinin bir an önce sona ermesini diliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Gazze halkına sabır ve metanet diliyoruz." - ESKİŞEHİR