Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu - Son Dakika
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Politika

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

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Eski başbakan yardımcısı ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin alarak öldürdü. Korkunç olaya tanık olan Abdüllatif Şener ilk açıklamasında "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil" ifadelerini kullandı.

01.08.2024 09:24
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE GELDİ

Olayı öğrenen Abdüllatif Şener polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, rehin alma durumu nedeniyle bölgeye özel hareket polisi de geldi. Bedirhan Şener, tartışmanın büyümesi üzerine Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Polisler Bedirhan Şener'i gözaltına aldı.

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, VAHİM BİR OLAY"

Kan donduran olay sonrası Sözcü gazetesine konuşan Abdüllatif Şener, "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil" ifadelerini kullandı.

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
Bedirhan Şener

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır. Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
Eski Bakan Abdüllatif Şener.

2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Parti'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi. Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

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Son Dakika Politika Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emin Erol: öldürdüğü doğru değil ne demek öldümü ölmedimi mesele bu 21 23 Yanıtla
    Özgür Oğuz: Annesini öldürdüğü yazılanlar doğru değil diyo,Ananesini öldürmüş,düzgün okuma çok önemli. 79 3 Gökay Özel: Annesini öldürdü yazmıştı bazı haber kaynakları ona istinaden söylüyor öldürülen anneanesi 25 3 Hüseyin Ali Köken: Politika ile aile ilişkileri bazen karışabiliyor.. 9 5
  • Kamil Kaz: Karşısındaki kişinin annenesinin olduğunu bile farkında değil diyor. Demekki sokağa çıksa herkesi öldürebilir. 43 0 Yanıtla
  • Erdal Sağ: Yahu Abdüllatif Şener’in hayat biyografisini bir yerden kopyalayıp yapıştırmışsınız. Adamın hangi fakültede doktora yaptığının haber ile ne alakası var.?? 35 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok zor bi iş allah yardımcıları olsun 34 3 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Öyle veya böyle çocuk katil olmuş. Psikolojik sorunları olan biri silaha nasıl erişim sağlıyor. Adaletli hakim ve savcı en doğru kararı verecektir. 22 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste eğerki kalp tümüyle kararmışsa bu dünyada çıkmaz Allah rahmet eylesin 6 7 Yanıtla
    Necati Kaya: Sen organize bir karanlığın kurbanı olduğun ,beynini hep karanlık işlerle mesgul ettiğin icin karanlık senin bedenin ve dünyan olmuş. Senin gibi karanlığın pencesinde olmayan herkese karanlık kör gözle bakmak senin fıtratın olmuş. 1 0
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