Öğrenciler Hayvan Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Politika

Adıyaman'ın Kahta İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu öğrencileri, hafta sonu Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve veteriner hekimlik mesleği hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Sorumlu Veteriner Hekimi İbrahim Arıtay ve ekibi, öğrencilere bakım evinin işleyişi ve veteriner hekimlik mesleğiyle ilgili kapsamlı bilgiler sundu. Öğrenciler, sokakta bakıma muhtaç, yaralı ve hasta hayvanlarla ilgili tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler aldı. Ayrıca, kedi ünitesine gösterilen özel ilgi, çocukların bu alandaki farkındalıklarını artırdı. Ziyaretin ardından öğrenciler, Kahta Belediyesi tarafından yeni kurulan çocuk oyun alanında eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrencilere, sokakta gördükleri hasta ve bakıma muhtaç hayvanlar için Kahta Belediyesi'nin 185 hattını arayarak ihbarda bulunabilecekleri ve bu sayede hayvan ambulansının, yaralı ve hasta hayvanları alarak bakım merkezine getireceği bilgisi verildi. Tedavi süreci ise veteriner hekimlerin denetiminde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Kahta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde Çocuklarımıza özel kurduğumuz oyun alanı ve can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar sayesinde eksiklikler giderilmiştir. Barınakta kedi ve köpek üniteleri bulunmaktadır ve tüm bakım işlemleri veteriner hekim kontrolünde yapılmaktadır. Bu ziyaret, çocuklarımıza hayvan sevgisini ve onların yaşam haklarını anlatmak için önemli bir fırsat oluşturdu. Çocuklarımıza hayvan sevgisini yaşatmaya devam etmek için Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize tüm çocukları ve ailelerini bekliyoruz. Ayrıca, bu anlamlı ziyaretin eğitimin bir parçası haline gelmesinde katkı sağlayan öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN