Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine mülakatsız atama isteyen öğretmenin haykırışı damga vurdu.
Mitingde ön sıralarda bulunan bir öğretmen, "Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor" diye bağırarak, sesini kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmaya çalıştı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mülakatsız atama beklediğimizi duyurmaya çalıştım. Umarım sesimize kulak verir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Mitinge damga vuran anlar! Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı - Son Dakika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde partisinin adayını tanıtarak, destek istedi. Davutoğlu, ilçede esnafı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, Yalvaç Belediye Başkanlığı için Ali Osman Metin'i aday gösterdiklerini belirtti. Metin için destek isteyen Davutoğlu, 'Çok az konuşur ama konuştuğunda bir kez bile yanlış söz, kem söz duymadım, Ali Osman bütün toplantılarımıza katıldı. Köklü bir aile. Ali Osman Bey, ilk andan itibaren yanlışları söylediğimizde yanımızdaydı. Şimdi de yanımızda. Biliyorum yarın da yanımızda olacaktır.' diye konuştu. Davutoğlu'na ziyarette Yalvaç Belediye Başkan adayı Metin de eşlik etti.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Belediye Başkanı ve adayı Eyüp Eroğlu'nun 101 proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyüklerin imanı ve samimiyeti sayesinde Türkiye'nin ve dünyadaki masumların hamisi olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Sırakaya, AK Parti'nin vatandaş odaklı ve millet odaklı yaklaşımından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı ve Tokat'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere değindi. Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.
Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Edirne Valisi Yunus Sezer, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve diğer protokol mensupları katıldı. Resepsiyonda iki ülkenin milli marşları okundu ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov dostane ilişkilerin geliştiğine vurgu yaptı.
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