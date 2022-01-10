Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda devam ediyor.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği ve tek kariyerin de kıdem olduğunu belirterek "Bildiğim kadarıyla gelişmiş ülkelerin çoğu kıdemi esas alır, bunun dışında kariyer basamakları bir sınavla düzenlenemez." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri anlatarak "3600 ek gösterge sözümüzün yerine getirilmesi muhalefeti endişeye sevk etmiştir. Kanunun özünde yer alan hususların eğitim camiamızda memnuniyetle karşılanması muhalefeti yine siyasi kaygılara sevk etmiş." dedi.

Çalışmada komisyon üyesi milletvekillerinin ciddi emeği olduğunu vurgulayan Çilez, "Kanun çok nettir. Getirdiği düzenlemeler milli eğitim camiamızın talepleri, milli eğitimimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır." diye konuştu.

Çilez, "Bu kanun öğretmenlik mesleğiyle ilgili içerdiği hususlar açısından camianın taleplerini karşılamaktadır ve başarılı bir çalışmadır." ifadesini kullandı.

"Aynı işi yapan öğretmenler farklı statü ve farklı maaşla çalıştırılacaktır"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise kanun teklifinin her şeyden önce Öğretmenlik Meslek Kanunu değil bir kariyer düzenleme çalışması olduğunu savundu.

Kanun teklifinde öğretmenlerin nasıl yetiştirileceği konusunda bir düzenlemenin olmadığını ifade eden Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özlük ve sosyal haklarında iyileştirme, geliştirme yoktur. Yine burada eğitimin asli bileşenlerinin, sendikaların görüşü alınmadan konuyu sadece kariyer basamaklarına ve maaşa indirgemek aslında iktidarın eğitime ve öğretmenlere ne kadar değer verdiğini açıkça göstermektedir. Müjde diye paylaşılan bu kanunun öğretmenleri bölmekten, ayrıştırmaktan başka bir işe yaramayacağı açıkça görülmektedir. Aynı işi yapan öğretmenler farklı statü ve farklı maaşla çalıştırılacaktır. Bu aynı zamanda eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırıdır."

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından sendika temsilcileri de kanun teklifine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Komisyonda teklifin görüşmeleri devam ediyor.