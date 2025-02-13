Oktay: Kazakistan ile Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar - Son Dakika
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Politika

Oktay: Kazakistan ile Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar

Oktay: Kazakistan ile Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar

Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Kazakistan ile ticaretin 10 milyar dolardan 15 milyara çıkarılacağını belirtti.

13.02.2025 18:48
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, " Kazakistan, Orta Asya'daki bizim en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmimiz, 10 milyar dolar seviyelerinde. Hedefimiz, bunu en kısa sürede 15 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Kazakistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve beraberindeki heyetle Meclis'te görüşen Oktay, heyeti TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini dilediklerini söyledi.

Oktay, son dönemde iki ülke ilişkilerinin oldukça kapsamlı bir çerçevede olduğunu ve kurumsal bir yapıya oturduğunu belirterek, ilişkilerin gerek ikili çerçevede gerek Türk Devletleri Teşkilatları bünyesinde son derece kapsamlı devam ettiğini ve derinleştiğini, çok daha ileri seviyelere gideceğini düşündüklerini ifade etti.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'nın en kısa sürede yapılacağına inandıklarını dile getiren Oktay, parlamentolar arası işbirliğini de çok önemli gördüklerini ve ileriye taşımak istediklerini vurguladı.

Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları arasında 18-19 Şubat'ta İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleşeceğini ifade eden Oktay, Kazakistan'ın katılım sağlayacağını belirtti.

Toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeler çerçevesinde önemli konuları karşılıklı istişare imkanı bulacaklarını kaydeden Oktay, şöyle konuştu:

"Özellikle bölgesel ve küresel gelişmelere baktığımızda, bunlar daha da yakın dayanışmayı kendi aramızda zorunlu kılmakta. Siyasetten ekonomiye, ticaretten savunma sanayisine, ulaştırma ve enerji konularından kültür, eğitime kadar kapsamlı bir işbirliği, gündemimiz içerisinde olması önemli. Kazakistan, Orta Asya'daki bizim en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmimiz, 10 milyar dolar seviyelerinde. Hedefimiz, bunu en kısa sürede 15 milyar dolara çıkarmak. Kazakistan'da inşaat, hizmet, giyim sektörlerinde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin yatırımları 5 milyar doları aşmış durumda.

Müteahhitlik alanında Türk şirketleri, Kazakistan'da toplam değeri 29 milyar dolar olan 528 proje üstlenmiştir. İki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğuna yakından şahidiz. Daha ileri seviyelere gitmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kazakistan'ın uluslararası piyasalarda enerji arzı güvenliğinin korunmasında kilit role sahip olduğunun farkındayız. Bağlantısallığın da her zaman önceliklerimiz arasında yer aldığını da ifade etmek isterim. Orta Koridorun stratejik önemi artmakta. Hem Türkiye hem Kazakistan için önemli fırsatlar sunan Orta Koridorun geliştirilmesi için işbirliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak biz de bölgemizin en güçlü ve kapsamlı enerji ve ulaştırma altyapısına sahip bir ülkeyiz."

Kazakistan'ı Türkiye'nin altyapısıyla diğer bölgelere bağlayacak tüm fırsatları ve önerileri görüşmeye, parlamenter diplomasi bazında katkılar sunmaya hazır olduklarını söyleyen Oktay, bugün ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra terörle mücadelede işbirliği, Filistin, Suriye, Ukrayna, Güney Kafkasya gibi küresel ve bölgesel boyuttaki birçok konuyu da birlikte değerlendirme fırsatı bulacaklarını anlattı.

Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov da Türk heyetine sıcak karşılama için teşekkürlerini iletti.

Kazakistan'ın bağımsızlığını aldığı günden itibaren ikili ilişkilerin her düzeyde geliştiğini belirten Sabilyanov, Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Sabilyanov, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki özel dostane ilişkilerin, ikili ilişkilerin daha da stratejik boyuta taşınmasında büyük etken oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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