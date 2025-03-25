Şişli\'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı tartışma yarattı.

"GEZİCİ KENT LOKANTASI GARAJA ÇEKİLDİ"

Şişli kayyumu Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi. Yazılı bir belge göndermeyen ama sözlü olarak lokantaların kapatılacağını ifade ettiği öne sürülen Ertürkmen'in belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan tırını da belediye garajına çektirdiği ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Kayyum Ertürkmen'in kent lokantalarını kapattığına yönelik iddia İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı' iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: LOKANTALAR MALZEME TEDARİĞİ OLMADIĞI İÇİN KAPALI

"Şişli'deki 3 Kent Lokantası kapatıldı" şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."