Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika
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Politika

Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Şişli\'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi. Kamuoyunda infiale neden olan iddiaya yalanlama ise İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada "Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

25.03.2025 13:50
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı tartışma yarattı.

"GEZİCİ KENT LOKANTASI GARAJA ÇEKİLDİ"

Şişli kayyumu Cevdet Ertürkmen'in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi. Yazılı bir belge göndermeyen ama sözlü olarak lokantaların kapatılacağını ifade ettiği öne sürülen Ertürkmen'in belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan tırını da belediye garajına çektirdiği ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Kayyum Ertürkmen'in kent lokantalarını kapattığına yönelik iddia İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı' iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: LOKANTALAR MALZEME TEDARİĞİ OLMADIĞI İÇİN KAPALI

"Şişli'deki 3 Kent Lokantası kapatıldı" şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

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Son Dakika Politika Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • HARUN IŞIK:
    LOKANTA DİYE DİYE MİLYONLARI GÖTÜRDÜNÜZ BİR TANE İFTAR ÇADIRINIZ YOK DİNLE DALGA GEÇERSİNİZ HALA BOŞ YAPIYORSUNUZ. 73 169 Yanıtla
  • Burak üstün:
    lokantalar neyinize battı acaba 145 47 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    HA ŞÖYLE...AŞ EVLERİNE DÖNÜŞSÜN..MADEM HİZMET EDİLECEK..BEDAVA OLSUN ..BİZ KURU EKMEK SOĞAN YERİZ..YETERKİ ÜLKEDE AÇ KALMASIN İNŞALLAH... 43 120 Yanıtla
  • Slan:
    Akp hirsizlarindan ne bekliyeceksiniz Recep Tayyip Erdoğan parti seçmesi çok yanlış bu parti yüzünden artık kimse sevmiyor onu 97 36 Yanıtla
  • 78908900:
    Fakir fukara ya ,yolda kalana bedava yemek veren AŞEVİ ni kapat ,üçretli lokanta aç afı hizmet olsun...Aşevleri bedavay dı oğlum bedava. 42 67 Yanıtla
  • astragan:
    oralarda dedikodu, iftira, yalan bol olur; bi araştırın bence ;) 16 42 Yanıtla
  • gezginler:
    zannetmiyorum asılsız olduğunu düşünüyorum bunu yapmaları hiç doğru değil verilen hizmet geri alınması hoş olmaz , ayrıca buradan Dilek İmamoğlu lun emeklerine hitaben sayemizde et yediler sözünü alçaklık olarak yorumluyorum inşallah dilek İmamoğlu kuru soğana muhtaç olsun kimsenin emek vermiş büyüklerimizi aşağılamaya hakkı yok o insanlar bugünün gençliğini yetiştirmiş emek vermiş eli öpülesi büyüklerimiz .. 23 30 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    göstermelik hizmet yapmayın, kent lokantalarında yemek yiyebilen var mı? gerçek hizmet yapın. mesela toplu taşıma araçlarında indirim yapın, şu ve eklektrik fiyatlarını indirin. 15 38 Yanıtla
  • Onur Dursun:
    Verilen hizmeti geri çevir iptal et. Çok iyi boyle devam edin yaptığınız herşey dahada kötü hale getiriyor sizi :) 34 13 Yanıtla
  • Ahmet:
    Akp var oldukça git gide batıyor dibe çakılmış vaziyette 21 15 Yanıtla
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