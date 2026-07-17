Olcay Baykal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olcay Baykal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Olcay Baykal Son Yolculuğuna Uğurlandı
17.07.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (89), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Antalya'da diyabet ve solunum yetmezliği rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'ya getirildi. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski ve yeni CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel, cenaze töreninde tokalaştı. Olcay-Deniz Baykal çiftinin oğlu Ataç Baykal, cenazede taziyeleri kabul etti.

Törende Kılıçdaroğlu ile Özel'in gönderdiği çelenkler yan yana konuldu. Her iki çelenkte de 'CHP Genel Başkanı' ifadesi yer aldı.

Olcay Baykal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından eşi Deniz Baykal'ın Devlet Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Mezarlığı, Deniz Baykal, Olcay Baykal, Özgür Özel, Politika, Magazin, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Olcay Baykal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:29:06. #7.12#
SON DAKİKA: Olcay Baykal Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.