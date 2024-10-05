Oltu Belediye Başkanı Çelebi, Bakan Yardımcısı Tarikdaroğlu\'nu Ziyaret Etti

Politika

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Bakan Yardımcısı Tarikdaroğlu'nu ziyaret etti.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarikdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarikdaroğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye başarılı çalışma dönemi geçirmesi temennisinde bulundu.

Oltu Belediyesinin çalışma ve projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Adem Çelebi, "Sayın bakanımız Oltu İlçemizdeki yatırım projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Kıymetli Bakan Yardımcımıza misafirperverliğinden ve sıcak ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM