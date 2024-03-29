AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızdakilerin saçmalıkları, siyasi savrulmaları, siyaseten herhangi bir irade ortaya koyamamaları karşısında Cumhur İttifakı, birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etti." dedi.
Çelik, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi pazar alanında düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada konuşma yapan Çelik, seçimlerde Adana ve Sarıçam ilçesinde büyük bir zafere sahip olacaklarını ifade etti.
Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ'ın aşkla ilçeye pek çok hizmet yaptığını belirten Çelik, "Bütün bunları yaparken bizimle sürekli istişare halinde oldu. Biz de kendisine destek vermeye çalıştık. Şimdi yeni dönemde yepyeni bir dönem açılırken Sarıçam'ın yoluna Bilal Uludağ ile devam etmesi son derece kıymetli. Adana Büyükşehir Belediyesinde Fatih Kocaispir ve bütün ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarının güçlü bir şekilde seçilmesiyle Adana'yı, Türkiye yüzyılına hazırlama konusundaki irademizi bir kere daha pekiştirmiş ve güçlendirmiş olacağız." diye konuştu.
Çelik, muhalefetin seçim kampanyalarını eleştirerek, şöyle konuştu:
"Karşımızdakilerin saçmalıkları, siyasi savrulmaları, siyaseten herhangi bir irade ortaya koyamamaları karşısında Cumhur İttifakı, birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etti. Bu birliğin ve dirliğin sağlanmasında üstün gayret gösteren AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı'ya, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı'ya ve ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum ama bayrağı en yüksekte tutma konusunda büyük gayret gösteren Bilal Uludağ kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Kendisinin önümüzdeki dönemde Sarıçam ile ilgili yeni projeleri ve yeni hayalleri var. İnşallah Sarıçam'da kadınlarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin beklediklerini, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin beklediklerini yerine getirmek için gayretle çalışacak ve yeni dönemde de Bilal Uludağ kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
"Milletten başka sözü dinlenecek kimse yoktur"
6'lı, 7'li masanın bugün en ağır lafları birbirlerine söylediğini anlatan Çelik, kendilerinin ise 14 ve 28 Mayıs seçimlerine giderken ne dedilerse bugün de onu söylediklerini ifade etti.
"Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki milletten başka sicil amiri yoktur." diyen Çelik, şunları dile getirdi:
"Milletten başka sözü dinlenecek kimse yoktur. Onun için adaylarımızın aynı zamanda sizin evlatlarınız, kardeşleriniz, abilerimiz olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Geçen dönemde Sarıçam'da çok güzel işler yapıldı, çok güzel işlere imza atıldı. Eminim önümüzdeki dönemde daha da güzel işlere imza atılacak. Kadınlarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz için Sarıçam'da yeni müjdelerimiz var. Hepsini hayata geçirecek iradeye sahibiz. Şimdi çok az zaman kalmışken Sarıçam rekorunu kırsın ve Adana'da da Türkiye'de de birinci olsun istiyoruz."
Programda AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Sarıçam Belediye Başkan adayı Uludağ da konuşma yaptı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Kalaycı, vatandaşlarla bir araya gelerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca muhalefeti eleştiren Kalaycı, CHP'nin PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girdiğini söyledi ve vatandaşlardan AK Parti ve MHP adaylarına destek istedi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
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