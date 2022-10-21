Ömer Çelik, "Hekim arkadaşlarımıza göre herhangi bir şekilde hayati tehlike olan bir durum yok" - Son Dakika
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Ömer Çelik, "Hekim arkadaşlarımıza göre herhangi bir şekilde hayati tehlike olan bir durum yok"

21.10.2022 01:21

- Ömer Çelik, "Hekim arkadaşlarımıza göre herhangi bir şekilde hayati tehlike olan bir durum yok" "Allah'a şükür ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii ki sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar" Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın geçirdiği kazanın ardından...

- Ömer Çelik, "Hekim arkadaşlarımıza göre herhangi bir şekilde hayati tehlike olan bir durum yok"

"Allah'a şükür ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii ki sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar"

BAKÜ - Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın geçirdiği kazanın ardından durumla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada "Hekim arkadaşlarımızın söylediği şeyler, herhangi bir şekilde hayati tehlikesi olan herhangi bir durum yok" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Allah'a şükürler olsun ki ciddi bir durum yok"

Dönüş yolunda üzücü kazanın meydana geldiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Havalimanına geldikten sonra cumhurbaşkanımızı uğurladık. Efkan Bey ile birlikte hastaneye geldik. Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Bey hastanedeydi zaten. Büyükelçimizle birlikte buradaki doktorlardan, başhekim arkadaşımızdan bilgi aldık. Bu bilgi çerçevesinde Allah'a şükürler olsun ki ciddi bir durum yok. Şamil Bey'i gördük. Şamil Bey'le konuştuk. Binali Bey'in istirahati devam ediyordu. Onu da birazdan göreceğiz. Hekim arkadaşlarımızın söylediği şeyler herhangi bir şekilde hayati tehlikesi olan herhangi bir durum yok. Allah'a şükürler olsun durumları iyi" dedi.

"Allah'a şükür ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii ki sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar"

Türkiye'den bir ambulans uçağın yola çıktığını ve birkaç saat içinde Bakü'ye varacağını ifade eden Çelik, "Eğer denirse ki buradaki hekimlerimiz, doktorlarımız, durum stabildir, buradan ayrılabilirsiniz derlerse o şekilde ambulans uçakla birlikte Türkiye'ye geçeceğiz. Ama derlerse ki biraz daha gözetim altında bulunması gerekiyor hastalarımızın, o zaman tabii ki buradaki doktorların tavsiyesine uyacağız. Şu anda gözüken durum, sayın bakanımızla da beraber değerlendirme yaptık biraz evvel. Durumları gayet iyi, Allah'a şükür ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii ki sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar tedbir gereği, ihtiyaten bunu yapmak istiyorlar. Tabii ki biz de doktorlarımızın tavsiyesine uyacağız" diye konuştu.

"İlk baştan itibaren sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, sayın sağlık bakanımız, bütün doktorlarımız, yakın bir şekilde konuyu takip ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiklerini belirten Çelik, "Kendisi yakın bir şekilde bilgi alıyor, durum ile ilgili. Biz Efkan Bey'le birlikte Binali Bey'in, Şamil Bey'in iyileşmesine kadar burada kalacağız. İnşallah onlarla beraber en kısa zamanda döneceğiz. Herkesin de durumu iyi. Koruma arkadaşımız Oğuzhan'ı da gördük. Oğuzhan'ın da durumu gayet iyi. Şoför arkadaşımız Azeri bir arkadaşımız. Onun durumunun da iyi olduğunu biraz evvel bize söylediler. Dolayısıyla burada ilk baştan itibaren sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, sayın sağlık bakanımız, bütün doktorlarımız, burada başhekimimiz dahil Türkiye'den mevzun olan doktor arkadaşlarımızla tanıştık. Hep beraber yakın bir şekilde konu takip ediliyor. Biz de aldığımız bu bilgiler çerçevesinde daha bir ferahladık. Allah'a şükürler olsun şu anda durumları iyi inşallah tez zamanda sıhhatlerine kavuşacaklarına düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Ömer Çelik, 'Hekim arkadaşlarımıza göre herhangi bir şekilde hayati tehlike olan bir durum yok' - Son Dakika

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