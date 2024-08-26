İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz - Son Dakika
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Politika

İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz

İsrailli bakan Ben-Gvir\'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid'i Aksa'ya sinagog inşa etmenin yasal olarak mümkün olduğunu söylerken, skandal çıkışı Başbakanlık Ofisi, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" denildi. İçişleri Bakanı Moshe Arbel ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ben-Gvir'in açıklamasının "tehlikeli" olduğunu belirtip kan dökülebileceği uyarısında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi.

26.08.2024 18:57
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İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, Mescid'i Aksa'ya sinagog inşa etmenin yasal olarak mümkün olduğu şeklinde skandal bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisi, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" diyerek Ben-Gvir'i yalanlarken, bakanlar da peş peşe tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." dedi.

BEN-GVİR: MESCİD-İ AKSA'YA SİNAGOG İNŞA ETMEK İSTERİM

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" öne sürdü. Gvir, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" yanıtını verdi.

Ömer Çelik: Mescid-i Aksa mukaddes değerimizdir
Itamar Ben-Gvir

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ: STATÜKODA DEĞİŞİKLİK YOK

Ben-Gvir'in hadsiz çıkışı İsrail'i de karıştırdı. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'daki statükoda bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

"KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇAR"

Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu. Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceğini söyledi.

Ömer Çelik: Mescid-i Aksa mukaddes değerimizdir
Mescid-i Aksa

"İSRAİL'İ TEHLİKEYE ATIYOR"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da Yahudi ibadetine izin verilmesi talimatını gündeme getirerek İsrail'i tehlikeye attığını belirtti. Bunun uzun süredir devam eden statüko anlaşmasını bozacağını belirten Gallant, Müslüman dünyasında büyük bir öfkeye yol açacağını söyledi. Gallant, Ben Gvir'i koalisyon hükümetinde tutmanın İsrail'e zarar vereceğini ifade ederek, "Statükonun altını oymak tehlikeli, gereksiz ve pervasızca" açıklamasını yaptığında hükümet yetkililerinin de olduğu bazı isimlere yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını bildirmişti.

Ömer Çelik: Mescid-i Aksa mukaddes değerimizdir
Yoav Gallant

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MESCİD-İ AKSA MUKADDES DEĞERİMİZ

Ben-Gvir'e Türkiye'den de sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.

"SOYSUZ VE LANETLİ BİR AÇIKLAMA"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır. Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.

Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

Ömer Çelik: Mescid-i Aksa mukaddes değerimizdir
Kaynak: İHA

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