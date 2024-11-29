Ömer Çelik\'ten Filistin Halkına Destek Mesajı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin halkına soykırım uygulayanlar, tüm insanlığın düşmanıdır. Filistin halkından yana olmak, insanlıktan yana olmaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Bugün Filistin halkıyla dayanışma, insanlığın yüce değerlerine bağlılık demektir. Filistin halkına soykırım uygulayanlar, tüm insanlığın düşmanıdır. Filistin halkından yana olmak, insanlıktan yana olmaktır" dedi.