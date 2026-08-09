Tutuklu Başkan Günel’den cezaevinden mektuplu açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu Başkan Günel’den cezaevinden mektuplu açıklama

Tutuklu Başkan Günel’den cezaevinden mektuplu açıklama
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada süreçte tehdit edildiğini ve iftiraya uğradığını, belediyeye yapılan operasyonun etkin pişmanlık ifadesine dayandığını ve masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Tekirdağ cezaevinde tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada süreç çerisinde tehdit edildiğini ve iftiraya uğradığını iddia etti.

Avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamasında dün sabaha karşı Kuşadası Belediyesi'ne yapılan 3. dalga operasyondan da söz eden Günel, "Dün sabaha karşı Kuşadası'nda gerçekleştirilen operasyondabelediye çalışanlarımız, meclis üyemiz ve çok sayıda Kuşadalı iş insanı gözaltına alındı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, gözaltı işlemlerinin dayanağının Ferdi Zenginoğlu isimli kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdiği ifade olduğu anlaşılmaktadır. İfadede isimleri geçen kişiler, çağrılmaları halinde gidip ifadelerini verecek kişilerken, sabaha karşı yapılan operasyonların tercih edilmesi kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabası olarak değerlendirilmektedir" ifdelerine yer verdi.

Ferdi Zenginoğlu tarafından aylar önce kendisine ulaştırılan bir mektup olduğunu iddia eden Günel, Zenginoğlu'nun kendisinden para isteyip tehdiet ettiğini ileri sürdü. Ömer Günel açıklamasının devamında, "Bugün yaşanan gelişmelerin, aylar önce tarafıma iletilen bu mektuptaki anlatımlarla büyük ölçüde örtüştüğünü üzülerek görüyorum. Bu nedenle yaşanan sürecin tesadüf olmadığı kanaatindeyim. Öte yandan, henüz adli işlemler tamamlanmadan sosyal medya ve bazı haber mecraları üzerinden peş peşe yayınlar yapılması da dikkat çekicidir. Yargı süreci sonuçlanmadan insanların suçlu ilan edilmesi, masumiyet karinesini zedeleyen son derece sakıncalı bir yaklaşımdır. Ben bir hukukçu olarak, Türk yargısının gerçekleri ortaya çıkaracağına ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine inanmak istiyorum. Masum insanların itibarlarının, doğruluğu yargı kararıyla ortaya konulmamış iddialarla zedelenmesine son verilmesini bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, 3. Sayfa, Politika, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika Politika Tutuklu Başkan Günel’den cezaevinden mektuplu açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
11:04
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:30:01. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklu Başkan Günel’den cezaevinden mektuplu açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.