Ömer Özmen\'den Özgür Özel\'e Taşıma Miting İddiası

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın mitinginde meydanın çeşitli illerden taşınan insanlarla doldurulduğunu iddia etti. Özmen yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Aydın'da miting alanında Aydınlı'dan çok çevre illerden gelen, Aydın'a komşu il ve ilçe belediyelerinin taşıdığı insanlar var, yanıltmasınlar sizi. Aydın değil de Ege bölge mitingi diyebilirsiniz, kurmaylarınız sizi yanıltmasın" ifadelerine yer verdi. - AYDIN