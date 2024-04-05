Politika

Onikişubat Belediyesi'nde yeni başkan Hanifi Toptaş mazbatasını aldı

KAHRAMANMARAŞ - Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Onikişubat Belediye Başkanı seçilen Hanifi Toptaş, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren ve oyların yüzde 40, 74'ünü alarak Onikişubat Belediye Başkanı olan Hanifi Toptaş, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı ve daha sonra belediyeye giderek devir teslim töreninde görevi Hanefi Mahçiçek'ten devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Hanefi Mahçiçek, "2014 yılında kurulan ve hiçbir şeyi olmayan bir belediyeydi, bugün her şeyi var Allah'a şükür. Hizmeti de personeli de var. AK Parti bizim partimizdir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekten muhasır medeniyetlere çıkartan bir parti. 10 yılda çok ciddi çalışmalar yaptık iyi planlamalar yaparak. İhtiyaçları önceliğe göre sıralayarak çok ciddi çalışmalar yaptık" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı olarak seçilen Hanifi Toptaş ise, "31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler yerel seçimlerinde vatandaşlarımız oylarını kullandı ve tercihlerini yaptılar. Az önce mazbata törenimizi gerçekleştirdik ve şimdi de devir teslim töreni ile birlikte Onikişubat Belediyemizdeki görevimize başlamış bulunuyoruz. Ben Onikişubat ilçemize hizmet edecek olmaktan ötürü duyduğum onuru ve gururu ifade etmek istiyorum. Önümüzde zorlu bir yol var, tüm hemşehrilerimizin destekleri ile bu zorlukların üstesinden gelmekten ve hep birlikte çıkacağımızı biliyorum" diye konuştu.