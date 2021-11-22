Üye Girişi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır" - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır"

22.11.2021 15:47

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır" Erdoğan 'Kadın Kolları Başkanları Vefa' programına telefonla bağlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır"

Erdoğan 'Kadın Kolları Başkanları Vefa' programına telefonla bağlandı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları Gençlik Kolları olarak Türkiye'deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı'na telefon bağlantısıyla katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın kolları Başkanı Ayşe Keşir'in ev sahipliği yaptığı programda telefonla salondakilere seslenen Erdoğan," Değerli il başkanları sizleri haftanın ilk gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra yapılacak Kabine Toplantısı'nda tüm gelişmelerin ele alınacağını, atılacak adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Kadın Kolları'nın parti içindeki öneminden bahseden Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemimizde tuttuk. Kadın Kolları, Gençlik Kolları olarak Türkiye'deki siyasi gidişatı biz farklı bir konuma getirdik.

Sizlerle kadın kolları olarak yaptığınız üyelerle, inşallah 2023'ü çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Diyarbakır, Van, Muş annelerini de çok daha onurlu hale getireceksiniz. Özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet içinde çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır" dedi.

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil bir dava hareketinin adıdır"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise AK Parti 'nin projelerini zihniyet devrimi ile gerçekleştirdiği için başarıya ulaştırdığını ifade etti. Kurtulmuş, "AK Parti sadece bir siyasi parti değil bir dava hareketinin adıdır. Yeniden güçlü Türkiye idealimiz bizim davamızın yerli içerideki ayağını oluşturuyor. Bizim davamızın ikinci ayağı ise evrensel bir ayaktır. 'Dünya Beşte Büyüktür' diyoruz, 'Adaletli adil bir dünya mümkündür' diyoruz bu da insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Osmanlı'nın Selçuklu'nun devamı olduğumuzu iddia etmek sadece kuru bir iddia ile olmaz. Afrika'nın, Asya'nın, hatta Latin Amerika'nın, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlarının hakkaniyetli yeni bir dünya düzenine ihtiyacı vardır. Bu mücadeleyi verecek Türkiye'deki siyasi kadro burasıdır. Sadece yaptıklarımızı, sadece geçmişi değil Türkiye'nin geleceğini de kuşatacak bir kararlılıkla milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu

"AK Parti bu kuşatıcı özelliği ile yoluna devam etmek zorundadır"

AK Parti'nin kapsayıcı bir siyaseti benimsediğini vurgulayan Kurtulmuş," AK Parti'nin özelliği bir zümrenin, bir çevrenin, seçkin bir gurubun ya da bir bölgenin, elitler sınıfının, toplumun sadece bir kesimin değil toplumun bütün kesimlerinin bütünün Türkiye'nin partisi olmasıdır. AK Parti bu kuşatıcı özelliği ile yoluna devam etmek zorundadır. AK Parti Türk'ün de partisi Kürt'ün de partisidir, AK Parti Alevinin de partisi Suninin de partisidir, AK Parti, Arap'ın da partisi Çerkez'inde partisidir, velhasıl kendisini bu medeniyete ait hisseden kim varsa bütün kardeşlerimizin partisi AK Parti'dir bu siyasi çatıdır

Ayrımcı olamayız, kısıtlayıcı olamayız, kuşatıcı olacağız. AK Parti devlet partisi değil, millet partisidir. Devlet partisi demek bir zamanlar CHP'nin olduğu gibi. Biz milletten aldığımız yetkiyle devlet, milletin adına yöneten bir partiyiz. Bize emir veren, yol gösteren, beşeri planla yalnız ve yalnız millettir, milletin reyi, milletin tercihidir" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin herhangi bir şekilde birinci parti olduğu bir kamu oyu araştırması yoktur. Kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir"

50 + 1 'in AK Partinin çalışmalarıyla yakalanacağını ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu;" 50+ 1'e sizlerin çalışmalarıyla ulaşacağız. Hiç kimseyi kaybetmeye lüksümüz yoktur. 2023 türkiye'nin yeni dönemine hızlı bir şekilde başlangıcı olacaktır. İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımız yeniden milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilecek. Onu Beştepe'de daha güçlü kılabilmek için AK Parti'de açık ara önce parti olarak yoluna devam edecek inşallah. Biz bunları söylüyoruz, içeride ve dışarıda bir hava oluşturuyorlar. Sanki CHP birinci parti olmuş iktidara gelecek. CHP'nin herhangi bir şekilde birinci parti olduğu bir kamu oyu araştırması yoktur. Kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir. Ama daha çok, daha yüksek oy alarak yolumuza devam edeceğiz."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır' - Son Dakika


Son Dakika

CHP'den AKM çıkışı geldi: 2 milyar liraya 10 koltukluk yer açıldı 17:18 CHP'den AKM çıkışı geldi: 2 milyar liraya 10 koltukluk yer açıldı Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi 17:11 Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı 14:29 Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:15 Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı
17:11 Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi
17:07 Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi
17:05 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu         
17:18
Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı         
17:16
Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi         
17:07
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
İntihar değil cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, olayın yaşandığı geceyi anlattı İntihar değil cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, olayın yaşandığı geceyi anlattı         
14:55
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 17:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement