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Oral: Her yüreğe dokunuyoruz - Son Dakika

Oral: Her yüreğe dokunuyoruz

18.12.2021 10:24
Oral: Her yüreğe dokunuyoruz

Yalova'nın Altınova ilçesinde AK Nokta aracıyla vatandaşlarla bir araya gelindi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde AK Nokta aracıyla vatandaşlarla bir araya gelindi.

Vatandaşlarla buluşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Kapı kapı, fert fert her yüreğe dokunarak, her derdi dinleyerek, her hüznü paylaşarak, her mutluluğu birebir yaşayarak Vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz" diye konuştu.

Vatandaşla sohbet

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen ve vatandaşların AK Parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' faaliyetleri kapsamında Altınova ilçesinde AK Nokta aracı ile vatandaşlarla bir araya gelindi.

AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Ali Sarıhan ve Şaban Cineviz ile AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın vatandaşlarla buluşup, sohbet ettiler.

"Vatandaşlarımıza ulaşılıyoruz"

İlçede kurulan AK Nokta standına giden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşlarla sohbet ederek, öneri ve şikayetleri dinledi. Başkan Oral, "AK Nokta aracında bulunan arkadaşlarımız vatandaşlarımızla sohbet edip, onların istek ve taleplerini, dert ve sıkıntılarını kayda alıyor. İl ve ilçe binalarımıza gelemeyen vatandaşlarımıza bizzat ayaklarına giderek ulaşmış oluyoruz" dedi.

"20 yılda önemli adımlar"

Başkan Oral, "20 yıldır ülkemize ve milletimize büyük hizmetler veren AK Parti hükümetleri bir yandan ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için önemli adımlar atarken diğer yandan da AK Parti teşkilatları olarak bizler, gece gündüz demeden bütün mensuplarımızla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Kapı kapı gezerek, her yüreğe dokunarak, her derdi dinleyerek, her hüznü paylaşarak, her mutluluğu birebir yaşayarak vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Oral: Her yüreğe dokunuyoruz
Oral: Her yüreğe dokunuyoruz
Oral: Her yüreğe dokunuyoruz
Oral: Her yüreğe dokunuyoruz

Hisarcık, Altınova, AK Parti, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Oral: Her yüreğe dokunuyoruz - Son Dakika


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