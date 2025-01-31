Orban'dan AB'ye Tehdit: Yaptırımları Engellerim - Son Dakika
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Politika

Orban'dan AB'ye Tehdit: Yaptırımları Engellerim

Orban\'dan AB\'ye Tehdit: Yaptırımları Engellerim

Macaristan Başbakanı Orban, Rus gazının geçişinin yeniden başlamaması durumunda AB yaptırımlarını engelleyeceğini belirtti.

31.01.2025 13:23
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1 Ocak'ta durdurulan Rus gazının geçişinin Ukrayna üzerinden yeniden başlamasına yardımcı olmaması halinde AB'nin Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımlarının uygulanmasını engelleyeceğini söyledi.

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 1 Ocak'ta sona ermesinin ardından Avrupa'da yeni bir kriz patlak verdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna toprakları ürenden Avrupa'ya sevkiyatı ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına değindi. Anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için AB'yi tehdit eden Orban, " Brüksel'in, Rus gazının geçişinin Ukrayna üzerinden yeniden başlamasına yardımcı olmaması halinde AB'nin Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımlarının uygulanmasını engelleyeceğiz" dedi. Ukrayna'nın Rus gaz geçişini durdurması ve artan fiyatların "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Orban, "Bu nedenle Macaristan'ın bu hafta enerji güvenliği konusunda AB'den garanti istemesinin nedeni de budur. Ayrıca, Avrupa Komisyonu Ukraynalıların, Rus gazı geçişini yeniden başlatması meselesini çözme sözü verdi. Eğer komisyon anlaşmaya vardığımız şeyi sağlamazsa, yaptırımlar rafa kaldırılır" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Orban'dan AB'ye Tehdit: Yaptırımları Engellerim - Son Dakika

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