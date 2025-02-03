Orban: Trump Dünyayı Altüst Etti

Politika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Belçika'daki savunma konulu gayriresmi AB liderler zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump göreve geleli sadece 14 gün oldu ama şimdiden dünyanın altını üstüne getirdi" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki savunma konulu gayriresmi AB liderler zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Rutte ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Orban, "Gün, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri ile başladı. Konuşacak çok şeyimiz var. Başkan Trump'ın göreve başlamasının üzerinden sadece 14 gün geçti ve şimdiden dünyayı altüst etti" dedi.

"Hedefimiz Macaristan'ın bu değişimlerin kazananı olmasıdır"

Orban, Brüksel'deki zirve için Macaristan'dan ayrılırken paylaştığı açıklamada ise, " Dünya, aralık ayındaki AB zirvesinden bu yana çok değişti. Hedefimiz, bu Brüksel'deki bürokratların hoşuna gitmeyecek de olsa, Macaristan'ın bu değişimlerin kazananı olmasıdır" demişti.

Liderler, ABD ile ilişkiler gibi konuları ele alıyor

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, bugün Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, Avrupa ülkelerinin savunma iş birliği, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk alması, mevcut güvenlik tehditleri, Ukrayna'daki savaş ve ABD ile ilişkiler gibi konuları ele alıyor. - BRÜKSEL