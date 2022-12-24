Türkiye seçim atmosferine girmeye başladı. Partiler saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.
Son olarak ORC Araştırma Şirketi, yeni yıla sayılı günler kala 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde 42 ilde 4 bin 220 kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılarla yüz yüze yapılan araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.2'si AK Parti yanıtını verirken CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 24.2'de kaldı.
Aynı araştırmada Meral Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 17.5 çıkarken, HDP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 7.5'te kaldı. Son anketlerde düşüş eğilimi içerisinde olan MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.1 oldu.
Anketten çıkan sonuçlar ise şöyle;
Son Dakika › Politika › 42 ilde seçim anketi düzenlendi! Sonuçlarda İYİ Parti'nin oy oranı dikkat çekti - Son Dakika